Сегодня день памяти преподобномученика Никона (ІІІ в.) и преп. Никона, игумена Печерского (ХІ в.)

Победы венец, мучениче, достойно приял еси.

Молитва святому

Храбрый воин, он не раз смотрел в лицо смерти. Когда же однажды святой Никон со своим отрядом попал в окружение – гибель, казалось, была неминуема. Тогда воин-язычник вспомнил наставления своей матери-христианки. Горячая молитва спасла его жизнь.

Впоследствии праведник поселился в безлюдном месте, принял крещение и монашеский постриг. А спустя три года стал епископом. Вместе с иноками святитель переселился на остров Сицилия. Когда же начались гонения на христиан, всех 199 монахов, которые были со святым Никоном, казнили.

А архиерея Божьего предали жестоким истязаниям. Праведник выдержал муки за Христа и отдал свою душу Господу. С тех пор прошло более 17 веков, но Церковь помнит подвиг преподобномученика Никона и всех монахов, пострадавших вместе с ним.

Христова винограда лоза явился еси, Богоблаженне Никоне,

гроздие прино­ся Ему – добродетели твоя.

Тропарь святому

Преподобный Никон был первым учеником и сподвижником святого Антония Печерского, основателя Киево-Печерской Лавры. Будучи иереем, он совершал монашеский постриг всех вновь прибывших в монастырь, в том числе и преподобного Феодосия Печерского.

Долгое время святой Никон жил на Тмутараканских землях (близ Керченского пролива), учредив там обитель в честь Пресвятой Богородицы. Когда же он вернулся в Киев, братия Печерского монастыря избрала его своим игуменом.

Преподобный Никон приложил немало усилий к тому, чтобы украсить храмы обители фресками и мозаикой. Скончался праведник в 1088-го году в глубокой старости, а его святые мощи и ныне находятся в Антониевых пещерах Киевской Лавры.

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