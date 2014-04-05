Сегодня день памяти мучеников Филита, Лидии и др. (II век)

Святой Филит был знатным сановником при дворе гонителя христиан императора Адриана. За открытое исповедание веры во Христа Спасителя Филлит, его жена Лидия и сыновья Македоном и Феопрепием предстали перед судом.

По царскому повелению их отправили в Иллирию к военачальнику Амфилохию. Мучеников заточили в темницу вместе с начальником тюрем Кронидом, который стал христианином.

На следующий день их бросили в котёл с кипящим маслом, но праведники остались невредимыми. Увидев это чудо, военачальник Амфилохий с молитвой на устах сам вошел в чан с кипящим маслом и остался жив. Так палач стал истинным христианином. Вскоре вместе со всеми перечисленными святыми он принял мученическую смерть.

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