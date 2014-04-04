Сегодня день памяти священномученика Василия Анкирского

Православная Церковь чтит память священномученика Василия Анкирского.

Священномученик Василий был пресвитером в Анкире Галатийской. Во время широкого распространения арианской ереси он призывал свою паству твердо держаться Православия. За это святой Василий был лишен священнического сана местным арианским собором, но на Палестинском Соборе 230 епископов он был восстановлен в сане пресвитера.

Святой Василий открыто продолжал свою проповедь, обличая ариан, за что стал жертвой преследований и подвергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства. Для отвращения святого Василия от Православия к нему были приставлены два отступника — Елпидий и Пегасий. Однако святой остался непоколебим и за это снова подвергся мучениям.

Когда же в город Анкиру прибыл император Юлиан Отступник (361 — 363), святой Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил за отступничество. Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого. Однако святой пресвитер Василий бестрепетно перенес эту страшную муку.

Когда же святого стали жечь и колоть раскаленными прутьями в плечи и живот, он в мучениях упал на землю и громко молился.

Совершив молитву, весь исколотый раскаленными прутьями, святой словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божий. Священномученик Василий скончался 29 июня 362 года. Память его ради праздника святых апостолов Петра и Павла была перенесена на 22 марта.

Правмир