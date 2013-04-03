Православная церковь чтит память святителя Кирилла
08:57, 03 апреля 2013Праздники
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Епископа Катанского, I–II век
Святитель Кирилл стал епископом города Катания, что на Сицилии, с благословения своего учителя – самого апостола Петра.
Епископ Катанский мудро управлял паствой и удостоился от Господа дара чудотворений.
Известно, что по его искренней молитве вода в источнике утратила свою горечь и стала питьевой.
Это чудо способствовало обращению в христианскую веру многих язычников.
Святитель дожил до глубокой старости и был с почестями похоронен в родном городе.
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