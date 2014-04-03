Сегодня день памяти преподобного Серафима Вырицкого

Помни: и любое препятствие – это Божье наставление.

Преподобный Серафим Вырицкий

В начале 20-го века Василий Николаевич Муравьёв был купцом 2-й гильдии, одним из ведущих торговцев мехом в Петербурге. Как меценат, он в течение многих лет оказывал помощь храмам, больным и нуждающимся людям. В 1917-ом году Василий Николаевич пожертвовал значительную часть своего имущества жителям Петрограда и вместе с женой постригся в монахи.

В конце 1926-го года принял схиму с именем Серафим. В течение трёх лет нёс послушание духовника Александро-Невской Лавры. Впоследствии долгое время жил в поселке Вырица, близ Санкт-Петербурга.

За высокую духовную жизнь Господь наделил праведника дарами прозорливости и чудотворения. Ныне Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Вырицкого.

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