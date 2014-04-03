Сегодня день памяти преподобного Серафима Вырицкого
Помни: и любое препятствие – это Божье наставление.
Преподобный Серафим Вырицкий
В начале 20-го века Василий Николаевич Муравьёв был купцом 2-й гильдии, одним из ведущих торговцев мехом в Петербурге. Как меценат, он в течение многих лет оказывал помощь храмам, больным и нуждающимся людям. В 1917-ом году Василий Николаевич пожертвовал значительную часть своего имущества жителям Петрограда и вместе с женой постригся в монахи.
В конце 1926-го года принял схиму с именем Серафим. В течение трёх лет нёс послушание духовника Александро-Невской Лавры. Впоследствии долгое время жил в поселке Вырица, близ Санкт-Петербурга.
За высокую духовную жизнь Господь наделил праведника дарами прозорливости и чудотворения. Ныне Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Вырицкого.