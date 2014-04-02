2 апреля день памяти мученицы Александры и с ней пострадавших, IV век

Святые мученицы Александра, Клавдия, Евфрасия, Матрона, Иулиания, Евфимия и Феодосия. Все они пострадали за Христа в начале 4-го века, во времена правления императора Максимиана Галерия. Святые девы были схвачены язычниками в Амисе, городе на берегу Черного моря.

Их раздели и били палками, после чего, повесив, строгали тела заостренными крючьями. Но мученицы не отреклись от Христа. После истязаний святых дев заживо сожгли в раскаленной печи.

Сегодня Православная Церковь чтит их память.

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