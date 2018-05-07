Преподобный Ефрем Сирин: И своим, и чужим делай добро

Во время Великого поста каждый день - с вечера воскресения по пятницу - читается удивительная молитва, которая особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Поста. Это великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина. ВИДЕО

И своим и чужим делай добро, сколько можешь, и доброму и злому говори доброе слово. Преп. Ефрем Сирин.

За полгода до гибели А.С. Пушкин составил стихотворное подражание этой великопостной молитве. В стихотворении «Отцы пустынники…» выражен его личный опыт переживания молитвы преподобного Ефрема Сирина.

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв.

Но, ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет,

Во дни печальные Великого Поста,

Всех чаще мне она приходит на уста,

И падшего свежит неведомою силой:

Владыко дней моих, дух праздности унылой,

Любоначалия змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви,

И целомудрия мне в сердце оживи.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕФРЕМА СИРИНА

Не все отцы и учителя ранней Церкви говорили на греческом или латинском языках. Во II веке христианство достигло Сирийского царства Осроэн, столицей которого был город Эдесса. Ефрем Сирин – Ефраим, сириец с еврейским именем - один из самых ярких и выдающихся писателей и учителей Церкви.

Он родился в городе Низибисе, на границе между Сирией и Турцией, во времена царствования императора Константина в 306-337 годы. Скончался, вероятно, в конце IV или начале V века.

Кто нашел путь долготерпения, тот нашел путь жизни. Преп. Ефрем Сирин.

Премного странствующий монах был поэтом, мыслителем и философом. Жил он в Эдессе, где трудился для пропитания помощником у истопника бани, посвящая свободное время творчеству, писанию и проповеди Слова Божия среди язычников.

Затем удалился в Палестинские пустыни, странствовал в Египет, жил в Нитрийской пустыни, беседовал с преподобным Паисием, о чем упоминает авва Иоанн Колов; далее, сообщает агиограф - посещал Василия Великого, в далеких скитах Каппадокии.

Бытовал сам по себе, поэтому исторически и по житиям очень трудно обосновать его принадлежность к клиру какой-либо церкви. Но, если учесть тот факт, что подвизался он в сане иеродиакона, то, кто-то его, все же рукополагал.

ДВЕ ВЕРСИИ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО

Существует две версии жития преподобного, но обе спорные.

По одной, Ефрем Сирин был учеником святителя Иакова Низибийского, под благодатным руководством которого, он, от природы вспыльчивый и непокорный, стяжал кротость и смирение. Однако эта версия мало правдоподобна, так как согласно ней святитель Иаков, якобы, брал Ефрема на первый Вселенский собор 325 года. Но во времена Никейского собора Ефрем Сирин был еще юношей и в списках участников собора никак не числится.

Большего внимания заслуживает версия Святителя Димитрия Ростовского. Но все же биография Ефрема Сирина остается огромным полем деятельности для исследователей историков-богословов.

Врачуй прежде самое себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою. Преп. Ефрем Сирин.

БЛАГОДАТНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Певец церковный, духовный поэт, современники называли Ефрема «лирой Святого Духа». Сам Ефрем Сирин называл себя человеком неученым и малоосмысленным. Но мы понимаем, что это сказано им лишь по смирению. Его учености, по выражению Феодорита, удивлялся сам Василий Великий. Между ними произошла достопамятная встреча. В сочинениях самого Ефрема видно хорошее знакомство с произведениями не только христианских ученых, но и с эллинской мудростью, с языческой мифологией и началами тогдашнего естествознания.

Его сочинения еще при жизни были переведены на греческий язык. По словам Иеронима, они читались в Церквах после Священного Писания, как это делалось в древности с творениями Ерма и Климента Римского. Число его сочинений, по Фотию, до 1000, не считая составленных им молитв и вошедших отчасти в богослужебное употребление, а также стихотворений, излагавших церковное учение и положенных на народные напевы.

Сирийцы распевали его песнопения как псалмы и народные песни. Особую цену его толкованиям придает знание еврейского языка, этнографии и географии Палестины. Лучшую часть трудов составляют проповеди, особенно нравоучительные.

До сих пор Ефрем Сирин полностью не переведен на русский язык. В переводе Московской духовной Академии (1848-53 г.г.) не имеется перечня всех его творений. Этот перевод содержит только 265 заглавий, а в греческих переводах имеется 1000.

Если хочешь препобедить уныние, займись хотя бы ненадолго каким-нибудь рукоделием, или читай, или часто молись. Преп. Ефрем Сирин.

СЛОВО НА ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДНЕ, НА СКОНЧАНИЕ МИРА И НА ПРИШЕСТВИЕ АНТИХРИСТОВО

Одним из сочинений преподобного является «Слово на пришествие...». Я приведу несколько выдержек из него, так как в нем красной нитью проходит тема взаимоотношений тоталитаризма и свободы личности.

Дадим слово Ефрему: «Велик подвиг, братие, и тяжкое испытание в те времена настанет, особливо для верных, когда самым Змием с великою властию будут совершаемы знамения и чудеса, когда в страшных призраках и знамениях неба он покажет себя подобным Богу. Тогда будет летать по воздухах небесных и все бесы подобно ангелам, вознесутся пред мучителем. Ибо с крепостию велиею возопиет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех людей. Каждый, как скоро увидит весь мир в смятении, да бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, другие же истаявают яко воск от жажды и нет милующего, спасающего и избавляющего. Как скоро увидит, что всякое лице проливающее слезы и с сильным желанием будет спрашивать: есть ли где на земле слово Божие? И услышит в ответ: нет нигде! Кто перенесет дни сии то скоро увидит великое смешение народов, которые от конец земли будут идти увидеть мучителя и многие поклонятся антихристу, с трепетом взывая: ты наш вождь спаситель».

Ну, написал. Что из этого? Казалось, это просто одна из поэтических аллегорий, метафор преподобного и нет ей места в реальных исторических событиях. Проходило столетие за столетием, и, казалось, это писание преподобного никогда не сбудется. Но! Недавно минувший XX век нам воочию показал насколько были правдивы пророческие писания преподобного Ефрема Сирина.

Век атеистический, но прозрения людей мистические…

“Железные птицы, летящие по небу,

И весь мир опутан железной проволкой».



В XX веке стал распространяться слух, что якобы в Библии есть место, где написано, что перед концом света по небу начнут летать железные птицы и клевать людей, а мир весь будет опутан железной проволкой.

Естественно таких пророчеств в Священном Писании нет. Это народное сознание верующих людей той грозной эпохи, делая поистине гениальные духовные прозрения, высоко соотносило их к авторитету Библии. По небу действительно стали летать железные птицы - самолеты, мир весь опутан железной проволокой, а многотысячные толпы приветствовали вождей Ленина, Сталина, Гитлера. Тогда на красных площадях в парадных колонах несли пятиметровые портреты вождей, а в небе с самолетов и дирижаблей развевались, как знамение, полотнища с портретами тех же ложных вождей.

Люди, проходя перед трибуной, клялись вождям в преданности, верности и любви. Преданности даже до смерти. А в это время в лагерях и тюрьмах расстреливались этими же ложными, мало того - кровожадными кумирами, десятки тысяч невинных людей… Главное, что удивляет: люди расстреливаемые мучителями были насколько духовно прельщены, что, получая пулю в лоб, висок или затылок, некоторые все равно кричали: «Слава Сталину! Пусть живет в веках великое имя Вождя народов! Умираю за Ленина, за Сталина!»

Это воистину, по духовному православному воззрению, есть ни что иное как духовная печать. Здесь сами собою вспоминаются слова знаменитого монаха-пустынника, странника, человека всю жизнь убегавшего любоначалия Зверя мира сего – Ефрема Сирина.

ЧЕЛОВЕЧЕ, БУДЬ ВСЕМИ СИЛАМИ ДУШИ БДИТЕЛЕН. СМОТРИ В ОБА

То, что делают политики во всем мире на протяжении истории, бесчеловечно и отвратительно. Основная причина всего этого в глубоко засевшем чувстве их собственной неполноценности. Люди власти постоянно пытаются доказать себе и другим, что это чувство необоснованно: «Смотрите, сколько у меня в руках власти, сколько человеческих судеб, сколько оружия! Я могу взорвать всю планету!» Всякого амбициозного человека, добивающегося славы, власти над себе подобными, добивающегося суть дополнительных властных полномочий, стремящегося стать важнее, выше других, следует показывать на осмотр психиатрам. А там наверняка и впрямь будет к чему присмотреться.

Тропарь преподобному Ефрему Сирину

Часъ присно провидя Суда рыдалъ еси горько Ефреме, яко любобезмолвный: делателенъ же былъ еси в делехъ учитель, преподобне. Темже отче всемирный, ленивыя воздвизаеши к покаянию.

Этот небольшой рассказ о знаменитом сирийце хочется завершить его же собственными словами молитвы:

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия

и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия,

терпения и любви даруй ми рабу твоему!

Ей, Господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моего, яко благословен еси,

во веки веков.

Аминь!

Архимандрит Аввакум (Давиденко) – для «УНИАН-Религии».

