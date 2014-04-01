Сегодня день преподобной Вассы - святой Псково-Печерского монастыря
00:39, 01 апреля 2014Праздники
0
Основание первого храма в естественных пещерах близ Пскова, первый монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре и первое чудо в обители – все эти события связаны с именем преподобной Вассы.
До принятия монашества святая носила имя Мария и была женой священника Иоанна, который позже прославился как преподобный Иона Псково-Печерский. Они жили в городе Юрьев (ныне Тарту), но из-за преследований немцев вынуждены были покинуть город и поселиться в пещере на берегу реки Каменка.
На этом месте впоследствии появился мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ныне святая Васса – одна из первых и самых почитаемых святых этой обители.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter