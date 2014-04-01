Сегодня день преподобной Вассы - святой Псково-Печерского монастыря

Основание первого храма в естественных пещерах близ Пскова, первый монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре и первое чудо в обители – все эти события связаны с именем преподобной Вассы.

До принятия монашества святая носила имя Мария и была женой священника Иоанна, который позже прославился как преподобный Иона Псково-Печерский. Они жили в городе Юрьев (ныне Тарту), но из-за преследований немцев вынуждены были покинуть город и поселиться в пещере на берегу реки Каменка.

На этом месте впоследствии появился мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ныне святая Васса – одна из первых и самых почитаемых святых этой обители.

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