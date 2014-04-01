1 апреля - день памяти преподобного Иннокентия Комельского

Свой монашеский путь преподобный Иннокентий Комельский начал в Кирилло-Белозерском монастыре. Личным наставником молодого подвижника стал преподобный Нил Сорский.

Вместе они несколько лет совершали богомолье по святым местам Палестины, Константинополя, Афона, жили в скиту близ реки Сорка. Став в духовной жизни опытным иноком, преподобный Иннокентий Комельский в течение тридцати лет трудился над созданием монашеской обители в Комельском лесу, близ реки Еда в Вологодском крае.

В основу жизни монастырской братии он положил евангельскую заповедь любви и духовного мира.

Глас