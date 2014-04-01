1 апреля - день памяти преподобного Иннокентия Комельского
00:40, 01 апреля 2014Праздники
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Свой монашеский путь преподобный Иннокентий Комельский начал в Кирилло-Белозерском монастыре. Личным наставником молодого подвижника стал преподобный Нил Сорский.
Вместе они несколько лет совершали богомолье по святым местам Палестины, Константинополя, Афона, жили в скиту близ реки Сорка. Став в духовной жизни опытным иноком, преподобный Иннокентий Комельский в течение тридцати лет трудился над созданием монашеской обители в Комельском лесу, близ реки Еда в Вологодском крае.
В основу жизни монастырской братии он положил евангельскую заповедь любви и духовного мира.
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