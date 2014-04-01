Сегодня день памяти праведной Софии

«Ты сохранилась

в созвездии Слуцком едина,

Между литовскими,

славой ярчайшая, первая дочь!»

Эти стихи принадлежат белорусскому поэту 17-го века Соломону Рисинскому. Посвятил он их княгине Слуцкой Софии Юрьевне. Добрую память о ней и ныне хранят жители Слуцка. В этом городе княгине установлен памятник. А в Минске, в кафедральном Свято-Духовском соборе, находятся мощи праведной княгини.

Со времени блаженной кончины святой Софии прошло почти четыре века, но православные потомки и ныне помнят ее добрые дела в защиту отцовской веры. Стараниями праведницы Слуцкий край долгое время оставался едва ли не единственной твердыней Православия на охваченной унией Белорусской земле.

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