Сегодня день памяти праведной Софии
00:41, 01 апреля 2014Праздники
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«Ты сохранилась
в созвездии Слуцком едина,
Между литовскими,
славой ярчайшая, первая дочь!»
Эти стихи принадлежат белорусскому поэту 17-го века Соломону Рисинскому. Посвятил он их княгине Слуцкой Софии Юрьевне. Добрую память о ней и ныне хранят жители Слуцка. В этом городе княгине установлен памятник. А в Минске, в кафедральном Свято-Духовском соборе, находятся мощи праведной княгини.
Со времени блаженной кончины святой Софии прошло почти четыре века, но православные потомки и ныне помнят ее добрые дела в защиту отцовской веры. Стараниями праведницы Слуцкий край долгое время оставался едва ли не единственной твердыней Православия на охваченной унией Белорусской земле.
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