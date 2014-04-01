1 апреля день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии - благочестивые супруги казнены в III веке
00:41, 01 апреля 2014Праздники
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«До той поры тебе надлежало, Хрисанф, изучать языческие писания, исполненные тьмы, пока ты не познал истинный свет». Так рассуждал молодой римлянин, бывший язычник. Изучив по книгам христианство и поняв его суть, святой Хрисанф принял крещение и стал верным последователем Христа.
Его отец, язычник, желая отвернуть сына от истинной веры, женил его на девушке Дарие, жрице Афины Паллады. Но в процессе общения с женихом свет Христов осенил душу Дарии.
Впоследствии молодые благочестивые супруги прилагали много усилий, проповедуя Слово Божье. За свои миссионерские труды святые Хрисанф и Дария сподобились мученической смерти в третьем веке во время гонений императора Нумериана.
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