Православная Церковь празднует день памяти святителя Кирилла

Как горчичные зёрна в малом зерне содержат множество ветвей,



так и вера в нескольких высказываниях



соединяет всё учение благочестия



Ветхого и Нового Завета.

Святитель Кирилл Иерусалимский

Святитель Кирилл родился около 315 года в Иерусалиме. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество. В 350 году, после смерти архиепископа Иерусалимского Максима, Кирилл стал его преемником.

Он ревностно боролся против ересей Ария и Македония, за что и пострадал, потеряв кафедру и отправившись в ссылку. При правлении императора Юлиана он снова оказался в ссылке.

В третий раз это случилось при императоре Валенте. Только при правлении Феодосия Великого Кирилл вернулся на место своего служения.

В 381 году святитель принял участие во Втором Вселенском Соборе, на котором была осуждена ересь Македония и утвержден Символ Веры.

Среди произведений Кирилла Иерусалимского – 23 наставления и две беседы на Евангелие. Умер праведник в 386 году.

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