Православная Церковь празднует день памяти святителя Кирилла
Архиепископа Иерусалимского, ІV век
Как горчичные зёрна в малом зерне содержат множество ветвей,
так и вера в нескольких высказываниях
соединяет всё учение благочестия
Ветхого и Нового Завета.
Святитель Кирилл Иерусалимский
Святитель Кирилл родился около 315 года в Иерусалиме. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество. В 350 году, после смерти архиепископа Иерусалимского Максима, Кирилл стал его преемником.
Он ревностно боролся против ересей Ария и Македония, за что и пострадал, потеряв кафедру и отправившись в ссылку. При правлении императора Юлиана он снова оказался в ссылке.
В третий раз это случилось при императоре Валенте. Только при правлении Феодосия Великого Кирилл вернулся на место своего служения.
В 381 году святитель принял участие во Втором Вселенском Соборе, на котором была осуждена ересь Македония и утвержден Символ Веры.
Среди произведений Кирилла Иерусалимского – 23 наставления и две беседы на Евангелие. Умер праведник в 386 году.