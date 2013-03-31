Сегодня день памяти преподобного Анина

Преподобный Анин родился в Халкидоне. В 15 лет Анин остался сиротой. Впоследствии он принял монашеский постриг. В поисках полного безмолвия святой ушел в пустыню на границе Сирии и Персии.

Постоянными подвигами он победил в себе страсти и получил от Бога дар исцеления и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни шел преподобный, его сопровождали два льва, одному из которых он исцелил рану.

Перед кончиной Анин беседовал с пророками Моисеем, Аароном и Ором, которые явились ему в видении. В возрасте 110 лет со словами: "Господи, прими дух мой!", – преподобный Анин отошел к Господу.

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