31 марта день памяти Трофима и Евкарпия

Трофим и Евкарпий были воинами в Никомидии во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Они отличались жестокостью в выполнении всех его указов.

Однажды, когда Трофим и Евкарпий разыскивали христиан, в большом огненном облаке им явился Господь и сказал: «Зачем вы так стараетесь, угрожая рабам Моим? Не соблазняйтесь: никто не может подчинить своей власти тех, кто верит в Меня, лучше сами присоединяйтесь к ним и войдёте в Царство Небесное».

Пораженные этим явлением, воины уверовали в Господа и просили простить их грехи. Духовно обновленные Трофим и Евкарпий выпустили из темницы всех христиан. За это они вскоре приняли мученическую смерть.

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