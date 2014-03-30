Православная церковь 30 марта чтит память священномученика Виктора Киранова

Карцер – отсюда только и просить Бога,

чтобы простил меня,

а я лишь благодарю за милость Его исправления этим путем.

Священномученик Виктор Киранов

Вполне естественно, что потомок древнего болгарского священнического рода решил посвятить себя служению Богу. Деятельность протоиерея Виктора Киранова была в основном связана с Покровской церковью в городе Бердянск. Во времена большевистского безбожия он приютил многих гонимых священников.

В 30-е годы в регионе были закрыты почти все храмы. Вскоре такая же участь постигла Покровскую церковь. Отец Виктор не сдавался, обходил дома своей паствы со словом Божьим. Призывал всех прийти на церковные собрания, чтобы показать власти, что церковь жива. И пришло почти 4 тысячи человек.

Такая деятельность не нравилась безбожникам. В 1937-ом году отца Виктора арестовали, а через пять лет он скончался в концлагере.

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