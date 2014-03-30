Сегодня день памяти святителя Гурия - архиепископа Таврического и Симферопольского (ХІХ век)

Лучше малое сделать хорошо,

чем, взявшись за большое, делать как попало.

Святитель Гурий (Карпов)

С 1867-го года и до самой смерти архиепископ Гурий (Карпов) руководил Таврической кафедрой. Среди заслуг святителя – строительство духовной семинарии, консистории, духовного училища, реконструкция Александро-Невского собора, создание журнала «Таврические епархиальные ведомости» и Архиерейского дома в Симферополе.

Архиепископ Гурий прославился и как ученый-энциклопедист. Свою библиотеку, насчитывавшую более двух с половиной тысяч книг, он завещал семинарии. Святитель скончался в 1882-ом году и сначала был похоронен в склепе Александро-Невского собора Симферополя.

Ныне его мощи покоятся в Петро-Павловском соборе. В 2008-ом году Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия (Карпова), а день его памяти отмечают 30-го марта.

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