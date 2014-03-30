Православная Церковь чтит день памяти преподобного Макария - игумена Калязинского (XV век)

С детских лет этот святой выделялся набожностью. А с юности преподобный Макарий Калязинский мечтал стать монахом. Однако, покорившись воле родителей, женился. После внезапной смерти отца, матери и молодой жены он удалился в Клобуковский монастырь, что на Тверской земле.

А позже в лесу, принадлежавшем боярину Ивану Коляге, построил келью, чтобы вести уединенную жизнь в аскетических подвигах и молитве. Узнав об этом, к нему стали сходиться иноки. Так в средине 15-го века зародился Свято-Троицкий Калязинский монастырь. Чудодейственной была молитва преподобного Макария, который имел дар исцеления немощных и больных. Даже после смерти у его мощей происходили чудеса.

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