30 марта день памяти преподобного Алексия

Преподобный Алексий родился в знатной римской семье. Родители хотели, чтобы он женился на представительнице царской семьи. Но юноша не стремился к семейной жизни. Поэтому после бракосочетания тайно оставил родительский дом и отправился в город Эдеса.

Там он раздал бедным свое имущество и посвятил жизнь молитве. Жил он на подаяние. Обеспокоенные жена и родители преподобного Алексия отправили слуг в Едесу, но они не узнали его среди тех, кто просил милостыню. В дом отца святой вернулся под видом нищего. И только после праведной кончины Алексия родители узнали, что это их сын.

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