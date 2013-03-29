Православная церковь чтит память преподобной Евтропии Херсонской

Великие скорби и ревностная молитва духовно закалили ее. Монашеским послушанием преподобной Евтропии Херсонской было чтение и пение на клиросе. Матушка была свидетелем расцвета Успенского Олешковского монастыря и его упадка в богоборческие времена. Подобно другим монахиням обители, Евтропия отправилась в Херсон, где поселилась в районе Киндийских хуторов, близ храма Рождества Богородицы.

На хлеб она зарабатывала тем, что шила одеяла. Пока были силы, пела и читала на клиросе. К ней всегда приходило много людей. Она отличалась особенной скромностью и добротой. Имела дар прозорливости. 29-го марта 1968 года, в возрасте 105 лет, преподобная отошла к Господу. Полтора года тому назад Евтропия Херсонская была причислена к лику святых.

Тропарь святой

Добродетельми богатая, кротостию и благочестием украшенная, возсияла еси чистотою жития твоего.

Глас