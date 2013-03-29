29 марта - день памяти апостола от 70-ти Аристовула

Святой апостол от семидесяти Аристовул родился на Кипре. Вместе со своим братом, апостолом Варнавой, он сопровождал апостола Павла в его странствиях. Спустя некоторое время святой Павел поставил Аристовула епископом и отправил его в Британию – проповедовать Евангелия. Там Аристовул обратил ко Христу многих людей. Испытав гонения со стороны язычников, святой скончался в Британии в 1-ом веке.

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