«Фонд Порошенко» будет искать останки Даниила Галицкого

Всеукраинская благотворительная организация «Фонд Порошенко» и Институт археологии Польской академии наук договорились о проведении археологических исследований на территории Замковой горы в польском городе Холм, где расположен собор Рождества Пресвятой Богородицы, с целью поиска останков короля Даниила Галицкого.

«Мы с вами присутствуем на историческом событии, о котором так долго мечтали украинские и польские дипломаты и археологи. Холм является символом украинского короля Данилы Галицкого. Исследованию этой очень интересной, но, к сожалению, несправедливо забытой странички нашей совместной истории и посвящено наше сотрудничество», - сказал украинский депутат Петр Порошенко на церемонии подписания соглашения с польской стороной.

Исследования будут проводится в течении 2013-2017 годов в трех местах: внутри собора, на прилегающей к нему местности и на территории церковного кладбища, где найдены подземные туннели. По результатам работы археологов ежегодно будут проходит конференции.

Стороны договорились приурочить презентацию первых результатов исследований к 750-летию со дня захоронения Даниила Галицкого, которое будет отмечаться в 2014 году.

Благовест Инфо