Общество Древней веры ”Русы” презентовали свой перевод Велесовой книги

Председатель общества Древней веры ”Русы” Арсения презентовала собственный перевод на украинский язык старинной Велесовой книги.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН перед изданием книги автор перевода презентовала свои выводы и комментарии к книге.

Арсения отметила, что работала над переводом более 2 лет. Автор перевода считает, что ”Велесова книга” свидетельствует об истории Украины до создания Киевской Руси. Она отметила, что Велесова книга - это сборник писем, переписка политических деятелей – создателей государства Киевской Руси.

«Не перевод хронистов, а оригиналы от действующих лиц. В переписке задействованы 26-28 человек. Дальше я буду называть их Сподвижниками. Они действуют в среде существующих тогда политических образований, где есть власть, поэтому их переписка – это тайные сепаратные переговоры. Письмо, которым пишут, они называют «киоце» и не собираются делиться им: «нашими письменами, только нашим богам молиться», - рассказала автор перевода.

Арсения отметила, что народ «русы» - это те, чьей отчизной было вечевое государство Русколань (ок. 600 г. до н.э. – 375 г. н. е.) с четырьмя городами столичного значения: Голуне (Гелон), Киев, Сурож, Воронзенец. Русколань пала от нашествия готов и гуннов, ее население рассеялось. Сподвижники, ведущие переписку, разбросаны по Европе. Но это те, кто еще помнит свою Русколань. Их, таких, единицы. Недаром о русах накануне образования Киевской Руси почти нет известий. Однако, эти «единицы» берутся образовать «государство великое», которое будет наследником Русколани.

По словам Арсении, эти «единицы» - те, в воспоминаниях которых засвидетельствовано ключевое событие их прошлого – «выход из Семиречья и Пятиречья» или «Карпатский Исход», за 1500 лет до Дира «пришли прадеды к Карпатской горе». Их боги – Сварог, Перун, Святовидий, Велес, Дажбог, Купайло, Ладо. Высоко в Небе – Мать Птица Слава. А еще – Индра, Варуна, Сурья.

Кроме того, Арсения сообщила, что она возглавляет общество Древней веры ”Русы” и является автором гуманитарного проекта «Хоривица – остров богов», в рамках которого гора Хоривица в Киеве приобрела статус места паломничества. Поэтому всех, кто интересуется историей Украины до создания Киевской Руси, Арсения пригласила на обряды Древней веры на горе Хоривице, которые проводятся еженедельно в Киеве.

*** По информации «Википедии», Велесова книига (Влес-книга, Влес книга, Vles Book, Veles Book, сокращенно ВК) - сборник молитв, легенд, рассказов о древней славянской истории. Датирование памятника спорное. Одни считают ее древнейшим языческим письменным трактатом 10 века, другие подделкой конца 19 - середины 20 века. Книга имеет популярность среди последователей неоязычества, которые считают ее языческим письменным трактатом 10 века. События, описанные в Велесовой книге, охватывают период приблизительно от 7 в. до н.э. до конца IX в. н.э. Название книги связано с именем славянского бога Велеса (бога достатка, скота и торговли).

Все сведения об истории текста до момента публикации исходят от эмигранта, автора художественных произведений и произведений славянского фольклора Юрия Миролюбова.

Согласно его рассказам, Велесова книга была найдена в 1919 полковником Добровольческой армии Али Изенбеком в разгромленной помещичьей усадьбе в селе Великий Бурлук в Харьковской области. Текст ВК был нацарапан шилом или выжжен на березовых (по другим данным дубовых) дощечках размером 38 на 22 см, толщиной до 1 см, после чего покрытых лаком или маслом и нанизанных на ремешок. В 1925 Изенбек поселился в Брюсселе, где познакомился с Ю.Миролюбовым – белым эмигрантом из Украины.

С 1925 г. по 1939 г. Ю.Миролюбов пытался реставрировать дощечки, переписывать их, расшифровывать и фотографировать. Качественное фото было сделано лишь с 16-й дощечки, которая и дала название книге (текст этой дощечки начинается словами: «Влес книгу сию»). С началом Второй мировой войны, в 1940 г. в Брюссель пришли немцы, а в августе 1941 г. Изенбек умирает, и таблички бесследно исчезают.

Кроме Ю.Миролюбова, дощечек ВК никто не видел.

В 1954-59 гг. часть ВК была опубликована в журнале «Жар-птица» в Сан-Франциско. Редактор журнала А.Куренков получил тексты ВК от Ю.Миролюбова. После этого исследованием ВК начал заниматься Н.Скрипник, который также получил копии переписанных Ю.Миролюбовым текстов. Он опубликовал тексты ВК в Канаде, в 70-х годах 20 в. Именно это издание Н.Скрипника считается наиболее полным и точным.