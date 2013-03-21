В Иране возобновились паломничества к покинутым армянским храмам

Атрпатаканская епархия Армянской Апостольской Церкви (в подчинении Киликийского католикосата) возобновила работы по изучению и посещению покинутых и разрушенных в разные периоды армянских храмов Атропотены (Малая Мидия – северо-запад современного Ирана). Как сообщил «Благовест-инфо» глава епархии архиепископ Григор Чифтчян, в рамках этой инициативы на днях был организован поход в районы близ города Салмаст.

Несколько паломников, сопровождавших архиепископа, прибыли в ранее населенное армянами селение Сарна. Вначале паломники посетили сохранившуюся в центре села армянскую церковь Сурб Ованнес (Св. Иоанна). "Когда мы стояли у дверей этого храма, один из местных жителей рассказал, что в восточной части селения есть еще одна армянская церковь. Он нас провел к ней", – сообщил архиепископ Чифтчян.

Группа отправилась к указанному месту, где их глазам предстала полуразрушенная церковь, похожая на крепость. В архивных источниках епархии этот храм отмечен, но армянские паломники предполагали, что храм полностью разрушен, и открывшаяся картина несколько удивила их. "Это была церковь Св. Богородицы. Когда-то ее высота составляла 6,5 метров, но теперь потолок почти весь обрушился. Вся конструкция храма опирается на шесть каменных столбов. Основная часть церкви была построена из местного черного базальта, а местами, в частности, вокруг полукруглых окон – из желтого. Церковь была возведена в 1625 году", – продолжал Чифтчян.

Он рассказал, что все участники путешествия принялись изучать надписи на стенах и надгробных плитах, которые были обнаружены вокруг храма. Судя по надписям, в 1800 году церковь и пристройки к ней были отреставрированы. Об этом свидетельствовали надписи на надгробных плитах благотворителей, пожертвовавших на храм. Информация о них, по мнению архиепископа должна быть перенесена в архивные данные епархии, и поможет дополнить лакуны истории армян.

"Мы продолжим подобные походы и паломничества к покинутым святыням", – надеется глава Атрпатаканской епархии ААЦ.

Благовест-инфо