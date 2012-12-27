Старинную церковь передали в собственность Армянской общине

Одесский облсовет принял решение о передаче объекта культурного наследия – строения армянской церкви Успения Богородицы в Белгород-Днестровском из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области в собственность религиозной общины Армянской Апостольской церкви города.

Решение было принято на заседании сессии, сообщает ЭХО.

«Пока церковь совсем не разрушилась, надо голосовать. Армянская община настолько организована и богата, что при необходимости не только эту восстановит, но и новые построит», – призвал депутатов поддержать этот проект решения глава облсовета Николай Пундик.

Также облсовет внес изменения в собственное решение от 28 августа 2012 г. «О передаче части помещений объекта культурного наследия «Дом Русского общества пароходства и торговли» (ул. Дерибасовская, 4) из совместной собственности территориальных громад в сферу управления Генеральной прокуратуры.

Принятое сегодня решение касается 1 – 3 этажей.

По словам Н. Пундика, прокурор области заверил его, что на содержание здания Генпрокуратура на 2013 г. выделила 20 млн. грн.