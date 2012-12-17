Адвентистка открыла первый в Никополе семейный детдом

Андрей и Наталья Левченко всегда мечтали иметь большую семью. В 2007 году они взяли на воспитание двух приемных детей - Витю и Катю притом, что у них есть своя дочь.

Сейчас семья Левченко снова пополнилась приемными детьми. Теперь у них шестеро детей, и они создали первый в Никополе Днепропетровской области семейный детдом. На опекунском совете их поздравил мэр Никополя Руслан Токарь, о чем сообщает городской телеканал «ТВ-Січ».

Добавилось много различных забот. Особенно много времени занимает оформление документов, поездки по различным инстанциям, подыскивание нового жилья, так как в старом доме им уже тесно.

Никопольский городской детдом постепенно пустеет. Наташа мечтает, чтобы у них было не меньше десяти детей.

Телесюжет о поздравлении семьи Левченко мэром Никополя смотрите ЗДЕСЬ



