Украина и Россия стратегически важны для Бога.

Об этом сказали супруги-миссионеры из ЮАР – Леон и Якоби дю Туа. Они являются пасторами церкви Apostolic Faith Mission (Кейптаун), входящей в миссию Джона Лейка, и уже 17 лет несут миссионерское служение в Украине.

Пастор сообщил, что получил миссионерское призвание еще когда ходил в школу. «В 1995 году открылись двери в Россию и Украину, и Бог отправил меня сюда. Вначале я приехал в Киев для того, чтобы учить студентов-миссионеров. Вообще Украина и Россия имеют большую стратегическую важность для Бога. Я верю, что отсюда будет послано множество миссионеров. Это время откровения о сердце Отца. И это служение будет распространяться. От этого народа в другие страны», - сказал миссионер и отметил, что для него «привилегия – быть в Украине».

Говоря о своем первом приезд в Украину, пастор отметил: «Сердца людей были разбиты и сокрушены. В первые три года было очень сильное присутствие Божьего Духа. Много людей приходили ко Христу. Сейчас в Украине свежее движение Духа Святого. Это строится не царство человека, Царство Божье для Господства Христа».

Invictory.org

