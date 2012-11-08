В Киеве спилили статую Перуна

В Киеве исчезло деревянное изваяние языческого бога Перуна. Пятиметровая статуя, установленная в 2009 году в центре города неподалеку от Исторического музея, была кем-то спилена в ночь на 1 ноября.

Возле идола язычники проводили свои обряды, пишет "Комсомольская правда в Украине".

- Кто-то уничтожает символы другого мировозррения без каких-либо объяснений. Для нас эта статуя была символом предков, символом победы сил добра над силами зла, - поделился руководитель Информационного центра "Сварог" объединения родноверов Александр Ваврик.

- Правоохранители написали письмо в Министерство культуры, чтобы выяснить, представлял ли этот памятник какую-то ценность. Когда будет известен ответ, тогда будет установлено, на чьем балансе он находился, какие нанесены убытки, - поделился руководитель пресс-службы МВД Киева Игорь Михалко.

В Десятинном монастыре, расположенном неподалеку, обвинения в причастности к пропаже идола отвергают.

*** Несколько недель назад в Киеве было спилено еще одно изваяние, "изображающее, как Перун поражает молнией змея". По словам язычников, инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Запись в настоящее время находится в милиции.

