Глава РПЦ посетит с официальным визитом Болгарскую православную церковь
С 27 по 29 апреля
С 27 по 29 апреля 2012 года состоится официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарскую Православную Церковь.
Святейший Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Православной Церкви. В рамках визита состоятся совместные богослужения Предстоятелей Русской и Болгарской Православных Церквей в кафедральных соборах Софии и Пловдива.
Предстоятель Русской Православной Церкви встретится с соотечественниками на подворье Русской Православной Церкви в Софии, почтит память русских воинов на мемориалах в г. Пловдиве.
Также, как ожидается, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита встретится с высшими представителями государственной власти Республики Болгарии.