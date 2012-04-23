Глава РПЦ посетит с официальным визитом Болгарскую православную церковь

С 27 по 29 апреля 2012 года состоится официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарскую Православную Церковь.

Святейший Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Православной Церкви. В рамках визита состоятся совместные богослужения Предстоятелей Русской и Болгарской Православных Церквей в кафедральных соборах Софии и Пловдива.

Предстоятель Русской Православной Церкви встретится с соотечественниками на подворье Русской Православной Церкви в Софии, почтит память русских воинов на мемориалах в г. Пловдиве.

Также, как ожидается, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита встретится с высшими представителями государственной власти Республики Болгарии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси