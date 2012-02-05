Армяне построят в Киеве православный храм

Один из самых больших православных храмов Европы построит в Киеве армянская община. Это будет собор высотой почти в полсотни метров - он разместится на площади в 1 гектар, на въезде в столицу со стороны Борисполя.

Здесь же появится культурный центр и епархия. В центральный собор привезут 16 хачкаров - каменных крестов из Армении. До сих пор в столице существует две часовни армянской православной церкви. Строительство храма начнётся уже в марте. Для возведения новой святыни - объединились пять армянских общин.

Григорис БУНАТЯН, архиепископ украинской епархии Армянской апостольской церкви:

- Это будет кафедральным собором и духовным центром религиозным для всей украинской епархии армянской апостольской церкви.

Вилен ШАТВОРЯН, председатель всеукраинской ассоциации общественных организаций" Союз армян Украины":

- Этот собор для армян, как для украинцев Лавра. Она первая для украинцев и точно таким этот собор будет для армян.

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