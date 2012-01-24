Китайцы сегодня поклоняются Божеству Богатства

Китайцы, почитающие традиции, совершают сегодня обряды поклонения Божеству Богатства /по- китайски - "цайшэнь"/ и Рисовой Богине /"миняннян"/. Чтить этих небесных покровителей принято на второй день после наступления нового года по лунному календарю.

Особенно почитают Божество Богатства мелкие торговцы, чье дело зависит от разных случайных факторов и колебаний рыночной конъюнктуры. Почти в каждой китайской торговой лавке или харчевне есть фаянсовая или деревянная фигурка "цайшэня" либо его изображение на бумаге. Обычно это осанистый мужчина с золотым /в некоторых районах - черным/ лицом, в старинном одеянии гражданского или военного чиновника. Но и в более крупных магазинах и ресторанах нередко устанавливают статуи Божества Богатства. В его роли может выступать также Будда Будущего - Майтрейя, который у жизнелюбивых китайцев превратился в "толстобрюхого Милэ" - веселого толстяка, окруженного грудами золотых слитков или кучей упитанных детишек. Перед этими божествами обязательно нужно выставить "ритуальную жертву" - фрукты и сласти.

В деревнях, где больше думают о будущем урожае, стараются задобрить Рисовую Богиню. Рис для китайцев - основная зерновая культура, от его производства зависит благополучие в стране. День сотен миллионов китайцев начинается с чашки жидкой рисовой каши, и поклониться всей семьей богине, отвечающей за рис, - дело святое. Прежде в селениях обязательно была кумирня, посвященная Рисовой Богине, да и теперь к ней обращаются за помощью при непогоде или неблагоприятных колебаниях цен на зерно.

Между тем по всей Поднебесной продолжаются праздничные гулянья. В первый день Нового года, сообщил представитель городских властей Чэнь Чжицян, пекинские ярмарки посетили около 200 тыс горожан и гостей столицы. Наибольшее число посетителей отмечено в Храме Неба, Летнем императорском дворце "Ихэюань" и парке "Бэйхай", где можно увидеть театрализованные представления, принять участие в традиционных забавах и отведать разнообразной и тут же приготовленной снеди. Широко открыты ворота храмов Земли и Солнца, даосских монастырей "Дунъюэмяо" и "Байюньгуань".

В "Дунъюэмяо" просят милости у небожителей, отвечающих за разные конкретные нужды - успешный брак, сдачу экзамена в высшее учебное заведение или избавление от недуга. На Древо Желаний можно повесить листок красной бумаги с пожеланием, мол, хочу назначения на высокую должность или получить в подарок собачку. В действующей обители "Байюньгуань" /"Белого облака"/ возносят моления у статуи святого патрона наступившего года либо года вашего рождения по шестидесятилетнему циклу. А вот высеченные на мраморе изображения животных китайского зодиака - Крысы, Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змеи, Лошади, Барана, Обезьяны, Петуха, Собаки и Свиньи.

По старинной традиции, сегодня принято посещать семью родителей жены. В Старом Китае женщина после замужества переходила в семью мужа и обычно бывала у своих родителей только раз в году. Теперь китайцы тоже любят ходить "к теще на блины", а точнее, на пельмени. Впрочем, в больших городах родственные застолья все чаще устраивают в ресторанах, где угощение разнообразнее и посуду после гостей мыть не нужно.

ИТАР-ТАСС