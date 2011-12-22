На Рождество христианские храмы будут охранять снайперы
05:40, 22 декабря 2011Праздники
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Сообщает пакистанская полиция
Власти Пакистана накануне Рождества разместят дополнительные наряды полиции и снайперов в окрестностях христианских церквей в городах страны, сообщает Радио Свобода.
Представитель руководства пакистанской полиции сообщил, что за безопасностью христианских объектов будут следить около двух с половиной тысяч полицейских.
Христиане в Пакистане служат частым объектом нападений исламских экстремистов. Большая часть христианской общины, составляющей менее трех процентов населения Пакистана, живет в городе Лахор и его окрестностях.
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