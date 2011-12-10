Лютеранская церковь служит мессы в стиле «техно»

На днях в Швеции в лютеранской церкви Всех Святых в Стокгольме вместо обычного богослужения состоялась служба в стиле техно-дискотеки 90-х годов. Во время службы храм превратился в своеобразный ночной клуб.

Сообщается, что подобными мерами священники пытаются вызвать у молодежи интерес к религии. Интересно, что молодежь, которая посетит такую службу, не будет слушать проповеди или молиться, а сможет просто потанцевать.

Эту первую техно-мессу организовал пастор Олле ИДЕСТРОМ. И, как оказалось, его мероприятие было весьма успешным: если на обычных воскресных службах церковные скамьи почти совсем пустые, то в этот день в церкви игле негде было упасть.

Все посетители церкви прекрасно провели время, и этот факт побуждает священников надеяться, что, возможно, со временем эти молодые люди начнут посещать и обычные службы.

Кстати, за последние 50 лет шведская церковь стала чрезвычайно "современной": женщинам разрешили принимать сан священника, а гомосексуалистам становиться епископами. А необычные богослужения вроде техно-мессы стали очередным шагом на пути к "прогрессу" в деле обращения людей к вере и к Богу.

Кириос