В Грузии открылся кафедральный собор св. царя Давида

В Самтредиа (западная Грузия) открылся кафедральный собор святого царя Давида Агмашенебели, основание строительства которого положил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает Грузия Онлайн. Строительство велось по технологиям 10-вековой давности, с использованием уникальной, характерной только для этой части Грузии каменной породы.

Собор освятил архиепископ Хонский Савва (Гигиберия).

Первую службу в соборе провел предстоятель Грузинской Православной Церкви.

Ее посетили тысячи людей.

Благовест

