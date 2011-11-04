В Грузии открылся кафедральный собор св. царя Давида
06:50, 04 ноября 2011Праздники
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Построен по древним технологиям
В Самтредиа (западная Грузия) открылся кафедральный собор святого царя Давида Агмашенебели, основание строительства которого положил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает Грузия Онлайн. Строительство велось по технологиям 10-вековой давности, с использованием уникальной, характерной только для этой части Грузии каменной породы.
Собор освятил архиепископ Хонский Савва (Гигиберия).
Первую службу в соборе провел предстоятель Грузинской Православной Церкви.
Ее посетили тысячи людей.
Благовест
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