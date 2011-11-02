Американским супругам дали шесть лет за лечение сына молитвами

Суд округа Клакамас в американском штате Орегоне приговорил более чем к шести годам заключения супругов, признанных виновными в непредумышленном убийстве собственного новорожденного ребенка, сообщает AP. Родители входят в местное отделение "Церкви последователей Христа", которая не признает официальную медицину и практикует исцеление молитвами.

"Когда улики были собраны и свидетели дали показания, у меня и присяжных не осталось сомнений в том, что эта смерть просто не должна была произойти", - заявил окружной судья Роберт Херндон.

Как сообщалось ранее, Шэннон Хикман родила сына дома в 2009 году. Новорожденный, появившийся на свет на два месяца раньше срока с недоразвитыми легкими, страдал внутриутробной стафилококковой инфекцией. Его отец Дэйл заявил, что молился о выздоровлении сына.

Молитвы оказались неэффективными, и менее чем через девять часов мальчик умер. По мнению медицинских экспертов, при своевременном обращении за медпомощью у младенца были практически 100-процентные шансы выжить.

В силу этого Хикманов признали виновными в непредумышленном убийстве ребенка и приговорили к 75 месяцам тюремного заключения. Это стало наиболее суровым наказанием для родителей-сектантов в истории Орегона. До 2011 года в штате действовал закон, смягчающий наказание для верующих, по которому за аналогичное преступление полагалось не более 18 месяцев тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

Однако пять схожих случаев, происшедших за последние годы с членами "Церкви последователей Христа", заставили законодателей штата отменить исключения для верующих. Тем не менее адвокаты Хикманов намерены апеллировать к отмененному закону, поскольку преступление было совершено, когда он еще действовал.

lenta.ru.