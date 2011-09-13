Армянская Апостольская Церковь хочет возобновить канонизацию

Армянская Апостольская Церковь созвала совещание по канонизации 1,5 млн армян, погибших в годы геноцида. Заседание прошло в Киликийском католикосате ААЦ (Ливан) 22-25 августа, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, сообщает Благовест-Инфо.

Совещание началось с утренней поминальной молитвы по жертвам геноцида армян в церкви святого великомученика Степаноса (Стефана) в ливанском Антилиасе. ААЦ уже в четвертый раз проводит совещание по вопросам признания святыми жертв геноцида.

Армянская Апостольская Церковь не причисляла своих подвижников к лику святых уже более 500 лет. В Армянской Церкви святые признавались святыми по факту и исторической памяти об их духовном подвиге. Специальный чин канонизации отсутствовал. Если в Церкви по отношению к некоему человеку существовало устойчивое мнение, что он святой, он таковым и почитался. К числу общих с другими Церквами святых в Армянской Церкви относится весь сонм угодников Божиих, прославленных до Халкидонского собора 451 года. Одним из святых, наиболее почитаемых в Армении и включенных в святцы Русской Православной Церкви, является Григорий Просветитель. Перечень официально признанных святых Армянской Церкви, чьи имена перечислены в календаре и поминаются на богослужениях, закрыт еще в XIV веке. Последним был прославлен Григор Татеваци.

Чтобы восполнить исторически сложившуюся лакуну в данном вопросе, Совет поставил четыре вопроса, получив ответы на которые, Армянская Церковь сможет принять решение о возобновлении чина канонизации. В первую очередь Совету предстоит получить ответ на вопрос о том, как единая христианская Церковь канонизировала своих святых. Далее предстоит определить, какие условия необходимы, чтобы ААЦ признала святых, как и кем осуществлялся чин канонизации, и по какой причине вот уже пять веков Армянская Апостольская Церковь не канонизировала святых.

На совещании обсуждался и вопрос искажения разными СМИ вопроса канонизации в Армянской Апостольской Церкви. Для устранения ложных понятий Совет намерен предоставлять по ходу и по результатам совещания информацию. Было подчеркнуто, что вопрос канонизации жертв геноцида не политический, и не может стать поводом для политизации. «Более 1,5 млн армян погибли из-за своей веры во Христа, и это ключевой вопрос для Армянской Церкви», – подчеркивается в сообщении по итогам Собора.

Следующее совещание по вопросу канонизации в Армянской Апостольской Церкви пройдет 5-10 декабря 2011 года в Эчмиадзине.