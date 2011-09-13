В Одессе увековечили память героев веры

11 сентября в Одессе состоялось торжественное открытие памятника «Героям веры» - христианам, погибшим в XX веке, в годы советских репрессий за свои убеждения. Открытие памятника приурочено к 90-летию пятидесятнического пробуждения в странах бывшего СССР и 20-летию независимости Украины.

Как рассказали РИСУ инициаторы проекта, цель памятника - напомнить совеременному поколению христиан о той цене, которую платили за свою веру наши предшественники, гонимые за веру в годы советских репрессий. "Мы должны помнить свою историю, чтобы не допустить ее повторения",– считает пастор центральной церкви ХВЕ г.Одессы Денис Сердиченко.

Памятник выполнен в форме скалы высотой 2,5 м., в центре которой высечен бюст Ивана Воронаева, основателя одного из самых многочисленных протестантских движений в Украине и странах СССР – Церкви христиан евангельской веры – пятидесятников.

Вес памятника составляет 6 тонн, он был изготовлен в г. Киеве и установлен в сквере имени Георгия Гамова г.Одессы, у главного входа в Центральную церковь христиан евангельской веры.

Инициаторами возведения памятника погибшим за веру христианам выступило объединение Церквей Христиан евангельской веры города Одессы, основанное в начале прошлого века Иваном Воронаевым, при поддержке христианских церквей Одессы и Украины. Церемония открытия состоялась в рамках Международной конференции «Пробуждение», которая в течение недели продолжалась в Одессе по случаю 90-летия «воронаевского пробуждения» в постсоветских странах. Участие в ней приняли одесситы, а также несколько сотен делегатов конференции из разных регионов Украины и стран Азии, Европы, Америки и Австралии, пасторы и епископы евангельских церквей из нескольких конфессий.

РиСУ