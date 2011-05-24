Нива, засеянная Кириллом и Мефодием

Кирилл и Мефодий засеяли славянскую ниву зернами письменности, которая уже двенадцать столетий из поколения в поколение дает золотой колос.

Славянский язык после греческого и латинского стал третьим языком в средневековой Европе, на территории которой распространялось слово Божие.

День славянской письменности и культуры установлен в Украине «... в поддержку инициативы органов государственной власти, Национальной академии наук Украины, общественных и религиозных организаций и учитывая историческое и просветительское значение наследия славянских первоучителей в сокровищнице национальной культуры ...» согласно Указу Президента Украины «О Дне славянской письменности и культуры» от 17 сентября 2004 № 1096/2004. Отмечается ежегодно 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Кроме Украины, День славянской письменности и культуры празднуют также в России, Беларуси, Болгарии, Сербии, Македонии, Черногории и в ряде других стран.

Уникальный праздник, когда чествуют святых равноапостольських братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, которые создали письменность, осуществили перевод богослужебных книг с греческого языка на славянский, распространяли христианское учение. Известна и приблизительная дата возникновения нашего письма. По свидетельству средневекового ученого Черноризца Храброго, это произошло 863 г.

Кирилл составил славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были созданы две славянские азбуки - глаголица и кириллица. Одновременно с созданием славянской азбуки он начал работу над переводом с греческого Евангелия. Тогдашние славяне везде хорошо понимали друг друга, их язык, несмотря на незначительные местные расхождения, в целом имел много общих черт. Поэтому миссия Кирилла и Мефодия и их учеников, как и в целом их двадцатилетняя просветительская деятельность, имела всеславянское значение. С принятием христианства на мировой арене появился новый язык, который объединил славян на значительной территории. Славянский язык после греческого и латинского стала третьим языком в средневековой Европе, на территории которой распространялось слово Божие. Кирилл и Мефодий засеяли славянскую ниву зернами письменности, которая уже двенадцать солите из поколения в поколение дает золотой колос. Со славянской письменностью связано зарождение болгарской культуры, повлиявшей на духовную жизнь восточных славян времен Киевской Руси ... Сегодня мы вновь обращаемся лицом к истокам нашей духовности, к вечным ценностям культуры, ищем опору в слове.

Этот день символизирует историческое и просветительское значение наследия славянских первоучителях в сокровищнице национальной культуры, свидетельствует об уважении международного сообщества к неоценимому вкладу славян в сокровищницу мировой цивилизации. Чтя память братьев-просветителей, проповедников православия Кирилла и Мефодия, мы обращаемся к глубинным основам украинской письменности, духовности - мощного источника силы и жизнеспособности украинской нации. Кирилл и Мефодий - славянские просветители и проповедники христианства, создатели славянской азбуки.

Кирилл (в миру - Константин; около 827-14 февраля 869) и его старший брат Мефодий (ок. 815 - умер между 6.4 и 19.4.885). Родившиеся в г. Солунь (теперь Фессалоники, Греция) в семье военачальника. С 843 Кирилл учился в Константинополе при дворе византийского императора Михаила III, где одним из его учителей был Фотий. Хорошо знал славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский языки. Был патриаршим библиотекарем, преподавал философию. В 40-60-х гг 9 века участвовал в диспутах с иконоборцами и мусульманами в Сирии. Около 860 года ездил с дипломатической миссией к хазарам. Мефодий рано поступил на военную службу. В течение 10 лет руководил заселенной славянами областью Македонии. Постригшись в монахи, стал игуменом монастыря Полихрон на берегу Мраморного моря. Летом 863 году Кирилл и Мефодий по приглашению князя Ростислава переселились в Моравию, чтобы проповедовать христианство. Перед отъездом Кирилл создал один из первых славянских алфавитов (в науке нет единого взгляда по вопросу, какую азбуку создал Кирилл - кириллицу или глаголицу). Кирилл и Мефодий переводили на старославянский язык церковные книги - избранные места из Евангелия, Псалтырь, Апостольские послания. За введение славянского языка в богослужении были обвинены в ереси. В 866 на вызов Папы Римского Адриана II ездили в Рим. Получили от него специальное послание, в котором им разрешалось распространять славянские церковные книги и проводить богослужения на славянском языке. После приезда в Рим Кирилл умер. Похоронен в Базилике Святого Климента в Риме. Мефодий был рукоположен в архиепископа Моравии и Паннонии, и в 870 вернулся в Паннонию. Вследствие интриг немецких феодалов некоторое время находился в заключении. В 882-884 жил в Византии. В середине 884 вернулся в Моравию, где переводил Библию на славянский язык. Кирилл и Мефодий заложили основы славянской письменности и литературы. Имя Кирилла и Мефодия носила первая украинская политическая организация в Украине - Кирилло-Мефодиевское братство. Оба брата были канонизированы Восточной (православной) Церковью и названы «равноапостольными», а также причислены к лику святых Западной (католической) церковью. В 1980 году Папа Иоанн Павел II объявил святых Кирилла и Мефодия «покровителями» Европы.

По материалам СМИ