Полтавчанка стала раввином в Германии

В Ольденбурге вступила в должность женщина, впервые после Холокоста посвященная в Германии в раввины. 32-летняя уроженка Полтавы Алина Трейгер (Alina Treiger) прошла обучение в колледже имени Абрахама Гейгера (Abraham Geiger) в Потсдаме, который придерживается либерального направления иудаизма, , сообщает «Благовест» со ссылкой на Deutsche Welle.

Она получила назначение в еврейские общины Ольденбурга и Дельменхорста. В состав этих общин входит около 500 человек, в основном выходцев из бывшего Советского Союза.

Первой женщиной-раввином в Германии стала в 1935 году Регина Йонас (Regina Jonas). Правда, она получила посвящение лишь в частном порядке. В 1942 году Йонас депортировали в Освенцим, где двумя годами позже она была убита, напоминает агентство DAPD.

15 лет назад еврейской реформистской общиной Ольденбурга уже руководила женщина-раввин Беа Вилер, но она прошла посвящение не в Германии, а в Швейцарии.

Новый раввин заявила, что собирается активно привлекать молодежь в синагогу, используя для этого в частности музыкальные молитвы с использованием джаза, рока и рэпа.

Напомним, что ортодоксальные евреи выступают против посвящения женщин в раввины.