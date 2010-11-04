Ушел в отставку генсек Всемирной лютеранской федерации

Пастор Ишмаэль Ноко, в течение 16 лет исполнявший обязанности генерального секретаря Всемирной лютеранской федерации, ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий, передает Седмица.Ru.

Окончание своей работы на должности генсека Ноко отметил церемонией рядом со штаб-квартирой ВЛФ в Женеве - посадил яблоню, в воспоминание о словах Мартина Лютера, который сказал, что даже если будет знать, что на следующий день случится конец света, он посадит яблоню.

«Мы сажаем дерево как знак надежды. Это дерево - символ того, как глубоко мы укоренены в вере, надежде и уверенности в обетованиях Иисуса Христа, - заявил Ноко. - Мы сажаем яблоню рядом с Экуменическим центром: как символ и воплощение самого экуменического движения». Экуменический центр - здание в Женеве, где находятся штаб-квартиры ряда христианских организаций, таких, как ВЛФ и Всемирный совет Церквей.

Созданная в 1947 году, ВЛФ сегодня объединяет 145 лютеранских церквей в 79 странах мира. Общая численность верующих в ее церквах-членах составляет свыше 70 млн. человек.

Вместо Ноко пост генсека ВЛФ занял пастор из Чили Мартин Юнге.