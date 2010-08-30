Состоялся VII съезд священнослужителей ОЦХВЕ Украины

Братство пятидесятников собралось на VII отчетно-выборный съезд Объединенной Церкви христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) Украины. В Винницу съехались не только украинские служители, гостями форума стали белорусы, россияне, молдаване, американцы.

Об этом сообщает сайт “Маранафа”.

«Вас избрал Господь быть у Него служителями» - эти библейские слова стали девизом встречи пятидесятнических священников. О том, как быть служителем, угодным Богу, три дня пели псалмы, проповедовали, молились.

В течение съезда делегаты прослушали отчеты различных отделов братства.

Ответственный за образование в ОЦХВЕ Украины Павел Жмур привел статистику братства: более трехсот воскресных школ, больше тысячи учителей, более сорока летних лагерей для детей и молодежи. Он представил разработанную учебную программу для воскресных школ на 11 лет обучения и рассказал о проблемах отдела детского служения. Епископ Василий Денисюк помолился о благословении всех студентов и школьников, в том числе учителей воскресных школ.

По итогам совета епископов принято решение оставить Георгия Бабия в статусе начальствующего епископа и Петра Новорока как его заместителя, старшего епископа ОЦХВЕ Украины. В помощь им – правление епископов и рабочая группа служителей. Съезд закрепил это решение молитвой благословения. «Чтоб были всегда исполнены Духа Святого, могли правильно учить и были готовы жизнь свою положить за Господа, мало ли что будет завтра», - констатировал в молитве начальствующий епископ ОЦХВЕ СНГ и Балтии Иван Федотов.

Отчетно-выборный съезд Объединенной Церкви христиан веры евангельской Украины по уставу проходит раз в четыре года.