День летнего солнцестояния язычники встретили у Стоунхенджа

Около 20 тыс. человек собралось в ста километрах от Лондона у Стоунхенджа - одного из самых известных каменных сооружений эпохи неолита и бронзовой эры, чтобы встретить рассвет в день летнего солнцестояния, передает Седмица.Ru.

"Это много значит для нас: быть британцами и следовать нашим языческим корням", - сказала одна из участниц ночного бдения Виктория Кэмпбелл.

Люди коротали время до рассвета по-разному: кто-то танцевал языческие танцы и водил хороводы вокруг камней, кто-то пел языческие и народные песни. В полиции сообщили, что, хотя к утру за незначительные правонарушения было задержано 34 человека, в целом мероприятие прошло спокойно.

Язычники придавали особое мистическое значение дням солнцестояний. Жрецы кельтских народов, друиды, верили, что в день летнего солнцестояния бог-солнце оплодотворял землю-мать, а само действие происходило в центре каменного круга Стоунхенджа.

Некоторые ученые уверены, что для древнего населения Британии это каменное сооружение служило своеобразным календарем, посредством которого люди наблюдали за сменой времен года. Сторонники этих взглядов полагают, что в начале лета лучи восходящего солнца появлялись над верхним камнем.

Существует и другая точка зрения, согласно которой Стоунхендж связан не с летним, а с зимним солнцестоянием, а его верхний камень установлен так, чтобы на него падали лучи заходящего солнца.

Друиды и прочие люди, дорожащие своими языческими корнями, получили разрешение праздновать день летнего солнцестояния в Стоунхендже только около десяти лет назад, до этого приближаться к камням ближе, чем на четыре мили, было нельзя из-за частых потасовок почитателей древних обрядов с полицией.

В прошлом году на мероприятие собралось рекордное количество посетителей - 36,5 тыс. поклонников солнца съезжались к камням друидов, вызвав хаос на британских дорогах.