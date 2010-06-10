Януковича тянут в церковь. Единству быть?

ForUm Новый Президент Украины Виктор Янукович пока больше занят внешней политикой и экономикой. Его позиция касательно церковных дел в Украине пока ярко не выражена. В то же время, главу государства начинают подталкивать к решению вопроса с единством украинской православной церкви. Так, Вселенский Патриарх Варфоломей выразил уверенность, что Януковичу удастся ее восстановить.

«Мы более чем уверены, что вы во время пребывания на посту Президента сделаете все возможное, чтобы вылечить, залечить эти раны и восстановить единство украинской православной церкви. Мы никогда не прекращаем молиться и просить Бога восстановить единство украинской православной церкви», - сказал он накануне на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Стамбуле.

Патриарх отметил, что с волнением вспоминает свой визит в Украину два года назад, когда имел возможность «ознакомиться с прогрессом и святостью украинской православной нации». «Мы здесь всегда молимся за постоянную стабильность и процветание вашей возлюбленной страны. Мы знаем о расколе между православными в Украине, и это нас очень огорчает. Мы молимся, чтобы этот раскол исчез можно скорее», - отметил Вселенский Патриарх. Он, кроме того, рассказал, что недавно посетил с официальным визитом Россию, где общался со «своим братом» Патриархом Кириллом. По его словам, во время этих разговоров они неоднократно упоминали тот факт, что для России, как и для Украины, Константинопольская церковь является материнской.

«Недавно, когда я был в России, меня спросили и я сказал, что считаю, чтобы все наши братья, которые отделились, вернулись к каноническую церковь, потому что в канонической церкви есть настоящее спасение», - также отметил Вселенский патриарх.

Со своей стороны Глава Украинского государства выразил убеждение, что процесс консолидации церкви является чрезвычайно важным. «Без веры невозможно построить сильную страну», - убежден Президент.

Ранее Патриарх Константинопольский Варфоломей призвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата раскаяться и присоединиться к канонической Православной церкви.

«Пускай они не колеблются, а присоединяются к канонической Церкви, которая является кораблем спасения», – сказал Патриарх.

«Сегодня я пожелал митрополиту Владимиру (главе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – ред.), чтобы он еще при своей жизни сподобился увидеть решение этой проблемы, и чтобы схизма прекратила свое существование», – подчеркнул Варфоломей.

«То, что делает наша Церковь, она делает с уважением к действующему каноническому порядку (в Украине)», - так патриарх Варфоломей прокомментировал современную политику Константинопольского патриархата в отношении «украинского раскола».

Получится ли у Януковича сделать то, что не сумел Ющенко? Будет ли в Украине единая церковь?

Комментарии

Андрей Шкиль, народный депутат Украины от фракции БЮТ Я не знаю, насколько успешным будет объединитель-Янукович.

Он Украину не объединил, а наоборот разъединил. Он разрушитель, он не в состоянии что-то создать. Он может только идти по руинам. Поэтому я не верю в это.

Конечно, это было бы огромным прогрессом для Украины. Но Янукович этого никогда не сделает, потому что у него другой взгляд на то, что должно быть. Если и будет им создана единая Церковь - это будет росийская православная Церковь.

Степан Хмара, украинский политический деятель, советский диссидент, Герой Украины В ближайшей перспективе этого не будет. Преградой этому есть очень серьезные внешние силы, которые всячески препятствуют тому, чтобы этого единства не произошло.

А то, что Патриарх призывает к объединению…Ну. Он же был десять дней в Москве, его там очень хорошо угощали… Мне напомнило это, когда в XVII столетии в Москву ездил константинопольский Патриарх и возвращался обратно с соболями… Было и такое.

Московская Патриархия и Кремль давят на украинскую православную церковь Московского Патриархата. Среди последних много таких, кто приветствует сближение, но когда извне вмешивается такое колоссальное давление, что они просто не в состоянии что-либо предпринимать.

Ведь главное препятствие к сближению находится не внутри Украины, а за ее пределами. В данном случае, в церковном вопросе. А мы знаем, как к этому вопросу относится Президент Украины Виктор Янукович. Он же всегда ходит на богослужения в Московский патриархат – и понятно, что он очень хотел бы объединения и, полагаю, этим он будет заниматься.

Да и кроме него есть немало таких, кто хотел бы подмять все под Московский Патриархат, но этого не будет, потому, что на это не согласятся другие. И правильно сделают.

Михаил Чечетов, первый заместитель председателя фракции ПР в ВРУ Мой комментарий будет короток – это дело не политиков, а верующих. Это должны решить сами верующие.

Предыдущий Президент Украины Виктор Ющенко уже пытался палкой загнать всех в Помесную Церковь. А что получалось? От этого шли только раздоры. Поэтому все должны решать верующие, а политикам тут делать нечего.

Ярослав Кендзьор, народный депутат Украины от фракции НУ-НС («За Украину»), замглавы комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Конечно, единство нужно. Но усилия предыдущего Президента Украины Виктора Ющенко относительно объединения украинских церквей и создания Единой Соборной Православной Украинской Церкви - это одно дело, действительно непременно нужное Украине.

Те усилия, о которых сегодня заявляет Виктор Янукович - в угоду Кремлю. Ибо сделать единое украинское православие российского патриархата - это это на веки вечные закрепить Украину в духовном плане за Кремлем.

Мы знаем, что Русская православная Церковь - это инструмент для реализации глобальных политических намерений Кремля. Мы видим, что Янукович как Президент, ходит в одну церковь. Он имеет право ходить в любых храм, как гражданин. Но, как Президент, он должен уважать все религиозные конфессии. И этот человек упорно идет в кремлевское болото, и не знаю, выберется ли из него.

Георгий Коваленко, Протоиерей, пресc-секретарь Предстоятеля УПЦ МП Для Украинской православной церкви не совсем понятно чрезмерное внимание прессы к событиям, связанным с высказыванием Вселенского Патриарха в Москве, или сейчас, во время встречи с Президентом Украины в Константинополе.

Позиция Патриарха не изменилась - он искренне желает, чтобы в Украине было установлено единство святого православия. Мы – украинская православная церковь, которая находится в тесном общении с Константинополем и всем православным миром, тоже искренне этого желаем.

Мы знаем, что любой православный христианин желает, чтобы был уврачеван раскол, и для нас радостно, что сближаются позиции Москвы и Константинополя. Нам хотелось бы видеть единую выраженную всем Вселенским православием позицию о путях преодоления раскола в украинском православии.

Мы, конечно, надеемся, что если этот процесс будет идти, то государство теми механизмами, которые ему даны по Конституции, закону и просто доброй человеческой воли, тоже будет всячески содействовать врачеванию разделения между православными в Украине.