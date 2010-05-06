У Януковича говорят, что Аделаджу за выборы не благодарили

В Администрации Президента Украины опровергли информацию некоторых СМИ о якобы награждении руководителя религиозной организации «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов» Сандея АДЕЛАДЖИ за участие в избирательной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, вице-спикер получил ответ на свое обращение к В.ЯНУКОВИЧУ относительно разъяснения ситуации с награждением Президентом Украины религиозных деятелей, в частности С.АДЕЛАДЖИ, который не является гражданином Украины, по результатам президентской избирательной кампании.

В пресс-службе Н.ТОМЕНКО напомнили, в апреле ряд СМИ обнародовал информацию, в том числе и видеоматериалы, о вручении благодарности от имени Президента Украины «за активное участие в президентской кампании 2010 года» руководителям и служителям отдельных религиозных организаций. Благодарности, которые, по информации СМИ, вручал народный депутат 3-го созыва, глава Духовного Совета Украины В.ШУШКЕВИЧ, «по поручению руководства правительства» и «по поручению Президента Украины», были оформлены на защищенных голограммой бланках с символикой Партии регионов, предвыборной символикой кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА и подписью Президента Украины. Ввиду общественного резонанса и неоднозначности таких событий, заместитель председателя ВР направил обращение Президенту Украины с просьбой уточнить, действительно ли имело место награждение благодарностью от имени и за подписью Президента Украины руководителей различных религиозных организаций «за активное участие в президентской кампании 2010 года».

В своем обращении Н.ТОМЕНКО также отметил, что особое внимание привлекает тот факт, что, согласно обнародованной видеозаписи, среди награжденных такой благодарностью присутствует руководитель церкви “Посольство Божье” С.АДЕЛАДЖА, который является гражданином Нигерии.

В ответе глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сообщил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ благодарен всем гражданам, которые принимали участие в голосовании, в то же время он не принимал решений о награждении по результатам президентской избирательной кампании каких-либо иностранных граждан, в частности и С.АДЕЛАДЖИ.