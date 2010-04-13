Лютеранская Церковь Швеции отметила 50-летие рукоположения первых женщин-пасторов. Как передает Благовест-инфо, торжественные службы прошли в Стокгольме и городе Харносанд.

В этих двух городах 12 апреля 1960 года - в Пальмовое воскресенье - состоялись ординации женщин-пасторов Маргит Сахлин, Элисабет Дьюрле и Ингрид Перссон. Решение о том, что женщины могут становиться пасторами наравне с мужчинами, было принято двумя годами ранее.

Считается, что впервые в истории протестантизма женщины-пасторы появились в 1758 году в саксонском городе Херрнхут. Местная община Моравских братьев поставила 14 "сестер", которые получили право проповедовать другим женщинам. В 1853 в Конгрегационалистской церкви (США) появилась женщина-пастор Антуанетта Браун, однако год спустя она была уволена. Первое рукоположение женщины-пастора в лютеранской церкви состоялось в 1926 году в Нидерландах.