Протестанты Нью-Йорка извинились перед индейцами

Старейшая протестантская община Нью-Йорка извинилась перед индейцами за притеснения 400-летней давности Одна из старейших в США протестантских общин принесла официальные извинения индейцам народности ленапе за притеснения, которым коренные американцы подверглись четыре века назад, сообщает Благовест-инфо.

Реформатская голландская церковь, или Коллегиатская церковь, как община называется сегодня, была первой протестантской церковью Нью-Йорка. Храм был построен в 1628 году. В то время город еще носил имя "Новый Амстердам", занимал только южную часть острова Манхеттен, а населяли его выходцы из Нидерландов.

Изначально переселенцы и ленапе (также известные как делавары) сосуществовали мирно, но впоследствии европейцы начали притеснять коренное население и изгнали индейцев с их исконных земель, и сегодня большинство ленапе живут в штате Оклахома.

Церемония примирения ленапе с потомками голландских переселенцев прошла 27 ноября на Манхэттене, у здания Музея американских индейцев. В знак мира девочка из Коллегиатской церкви и мальчик из резервации ленапе обменялись вампумами - бусами, которые индейцы использовали как украшения и деньги.

"Мы отобрали ваши ресурсы, мы унижали ваших людей и презирали вашу культуру, ваши мечты, надежды и вашу любовь к этой земле, - заявил пастор Роберт Чейс. - Мы, прихожане Коллегиатской церкви, с болью вспоминаем о нашей роли в этих событиях".

На церемонию прибыли потомки ленапе из резерваций в разных штатах США. Делегацию возглавил Рональд Холлоувей, глава племени "Песчаные холмы", предки которого когда-то жили на Манхеттене. Холлоувей поделился своими чувствами по поводу церемонии: "Когда, по прошествии 400 лет, кто-то говорит вам: "я сожалею", вы не поверите. Но когда говорят: "да, мы делали это, мы изгоняли вас, мы убивали вас", вы понимаете, что это искренние извинения, и вы должны принять их".