Епископом английского города Солсбери избран 12-летний мальчик

Англикане британского города Солсбери избрали своим епископом 12-летнего хориста Уильяма МакДональда. Мальчик будет временно замещать действующего епископа Дэвида Станклиффа, сообщает Благовест-инфо. Во время вечерней службы 6 декабря Станклифф вручит мальчику, облаченному в сшитые для него копии епископских одежд и митру, свой жезл и перстень – символы епископской власти, и торжественно посадит на трон. МакДональд будет проводить в соборе Солсбери молитвы и проповедовать, совершать процессии по улицам города, председательствовать на богослужениях.

Эта церемония – реконструкция средневекового обычая, который был распространен по всей Западной Европе, но особую популярность приобрел в Англии. Согласно данным Википедии, мальчик-епископ выбирался из певцов хора или алтарников, и замещал настоящего епископа во всех церемониальных обязанностях, кроме совершения мессы и таинств. В материковой Европе время его "власти" ограничивалось одним днем – праздником святых Невинных младенцев Вифлеемских (28 декабря), тогда как в Англии юный епископ исполнял свои обязанности целыми неделями. 6 декабря, в день памяти св. Николая – покровителя детей, во время вечерней мессы, действующий епископ уступал свой трон мальчику, который исполнял роль прелата до 28 декабря.

В соборе Солсбери сохранилось средневековое надгробие, изображающего мальчика с жезлом, в митре и епископской мантии.