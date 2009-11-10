Сторонники Аделаджи будут бороться из МВД

С 9 по 15 ноября в религиозной организации "Посольство Божье" объявили общецерковный пост и молитву за пастора Сандея Аделаджу. Об этом сообщает РИСУ.

"Дорогие пасторы, лидеры, служители, члены и парафиане церкви! Бог велит всем нам объединиться в усиленной молитве и посту Господу за Божью победу в ситуации вокруг церкви "Посольство Боже" и пастора Сандея Аделаджи. Таким образом, каждый может оказать реальную помощь", - идет речь в сообщении пресс-службы «Посольства Божьего».

Кроме того, верные "Посольства Божьего" намерены собирать подписи под письмом-обращением в защиту пастора Сандея и религиозной организации и распространять "правдивую информацию: о беззаконных действиях МВД относительно пастора Сандея Аделаджи и церкви "Посольство Божье"".