На Сумщине молятся о врачах

Православные должны положиться на волю Божью, однако ни в коем случае не отказываться от медицинской помощи, - считает архиепископ Конотопско-Глуховской епархии УПЦ ЛУКА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, в Сумской области начиная с 1 ноября, во всех храмах епархии минимум 3 недели будет совершаться специальная молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».

По благословению управляющего епархией архиепископа ЛУКИ об этом уведомлены все настоятели храмов Конотопского, Глуховского, Шосткинского, Ямпольского, Середино-Будского, Путивльского, Кролевецкого и Бурынского районов.

«Православная Церковь всегда молилась во время распространения опасных болезней о скорейшем прекращении эпидемии и выздоровлении больных. Еще мы молимся о том, чтобы Господь вразумил врачей правильно лечить», – сказал владыка ЛУКА.