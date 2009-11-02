В Полтаве подожгли храм мормонов

В ночь на 1 ноября в Полтаве пожарные тушили загоревшееся здание церкви Иисуса Христа святых последних дней, сообщает "Религия в Украине".

Мормонская церковь расположена в центре города на площади Независимости. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 1 час 44 минуты. Пожарные быстро справились с огнем, который успел повредить металлопластиковые двери и окно. По предварительной версии, мормонскую церковь подожгли умышленно. Точную причину пожара назовет следствие.

***На 1 января 2008 на Украине действуют 58 приходов, 4 округа (в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове), а также 1 кол. в Киеве, которые объединены в 32 религиозные общины Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Руководство религиозными общинами осуществляется Религиозным Управлением Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Украине, которое зарегистрировано Государственным комитетом Украины по делам религий в 1996 году.

Для выполнения миссионерской работы церкви в Украине организованы три миссии: Киевская, Донецкая и Днепропетровская, в которых служат примерно 200 миссионеров из разных стран мира. В каждом приходе работает воскресная школа для изучения Священных Писаний: Библии, Книги Мормона, Драгоценной Жемчужины, Учений и Заветов, а также образцовых трудов руководителей церкви.

