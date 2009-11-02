В Москву будет принесена Почаевская икона Пресвятой Богородицы

4 ноября в Москву будет доставлена одна из наиболее чтимых святынь Русской Церкви ― Почаевская икона Божией Матери, сообщает «Патриархия.Ru».

Чудотворный образ сопровождает делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. В составе делегации ―архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, наместник Киево-Печерской лавры архиепископ Вышгородский Павел, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры архиепископ Почаевский Владимир, епископ Переяслав-Хмельницкий Александр и другие.

Ранним утром Почаевский образ Царицы Небесной будет принесен в Центральный выставочный зал «Манеж», где в этот день состоится торжественное открытие VIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства». Поклониться святыне в Москве можно будет во все дни работы форума ― с 4 по 8 ноября.

В день закрытия выставки чудотворную икону перенесут в Богоявленский кафедральный собор в Елохово, где она будет находиться до 15 ноября. Затем Почаевский образ возвратится на Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Почаевская икона Божией Матери известна всему славянскому миру: ее почитают в России, Сербии, Боснии, Болгарии и других странах. В Почаевской лавре чудотворная икона пребывает 450 лет. Многочисленные чудеса, проистекающие от святыни, засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, обращавшихся с молитвой об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении заблудших.

